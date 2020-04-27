2020/04/27 | 09:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي في ذكرى لينين من الصعوبة على أي مهتم بالشأن السياسي تجاهل الذكرى المائة وخمسين لميلاد لينين، الثوري الروسي الذي غير وجه العالم، فبرغم انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط التجربة الاشتراكية التي عول عليها لينين كمرحلة في طريق الشيوعية فان بقاء روسيا بقوتها العسكرية وقاعدتها الصناعية يجعل من استذكار بناةالاتحاد السوفياتي أمرا لا ...

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