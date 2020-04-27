“القوى العراقية” يرفع شعار النازحين والكرد يطالبون بثلاث حقائب ولا اتفاق مع الكتل على الوزراء

2020/04/27 | 09:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهلة الكاظمي في نصفها الثاني..بغداد- وعد الشمري يواجه رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي ضغوطاً من مختلف القوى السياسية، ورغم سعيه لضمان موافقة الشيعة على مرشحي الوزارات، لكن تنتظره مهمة أخرى لا تقل صعوبة وهي مفاوضات مع القوى السنية والكردية التي وضعت شروطاً تتعلق بالتمثيل السياسي والبرنامج الحكومي.وقال النائب عن قائمة سائرون رياض المسعودي، ...

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