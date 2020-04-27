2020/04/27 | 09:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول الى لغز بعد تواريه عن الأنظار منذ اسبوعين الصباح الجديد – وكالات رجحت صحيفة بريطانية، وفاة زعيم كوريا الشمالية.ونشرت صحيفة صنداي تايمز تقريراً لفيليب شيرويل، مراسل الشؤون الآسيوية للصحيفة، بعنوان “تقارير عن وفاة أو احتضار كيم جونغ أون، الطاغية المتواري عن الأنظار”.ويقول الكاتب إن الصين أرسلت طاقما من كبار الأطباء لعلاج كيم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صنداي تايمز البريطانية ترجح وفاة زعيم كوريا الشمالية وبعضهم ينفي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صنداي تايمز البريطانية ترجح وفاة زعيم كوريا الشمالية وبعضهم ينفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).