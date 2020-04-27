الرافدين يعلن صرف رواتب الموظفين في بغداد والمحافظات

2020/04/27 | 09:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته “يس عراق” إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد تغذية ووصول الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) […]

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