وزير الصحة: نمتلك ألف جهاز تنفس وتوقفنا عن استخدامها لعدم جدواها في مواجهة كورونا

2020/04/27 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

توقعَ وزيرُ الصحةِ جعفر علاوي، الإثنين، تخطي ذروة أزمة وباء كورونا بشكل كامل نهاية شهر أيار ...





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