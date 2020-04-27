طيران الجيش يشارك بعملية دهم وتفتيش بحثاً عن عناصر داعش في صلاح الدين

2020/04/27 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين (27 نيسان 2020)، انطلاق عملية دهم وتفتيش وبمشاركة طيران الجيش بحثاً عن عناصر داعش في محافظة صلاح الدين.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ ‏الاتحادية، الاثنين (27 نيسان 2020)، اقوال ثمانية متهمين عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين ‏فضلا عن ضبط هويات مزورة.‏

وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى إن تلقته (بغداد ا

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن الهجوم الذي نفذته عصابات داعش في ناحية الوليد بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموعة إرهابية اقدمت مساء أمس الاحد، على مهاجمة إحدى القر

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، اصابة ضابط شرطة مع ولده باطلاق نار مباشر في ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إن "احد ضباط شرطة محافظة ديالى اصيب مع ابنه بإطلاق نار مباشر في منطقة الزهيرات بناحية ابي صيدا في محافظة دي

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