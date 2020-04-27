صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الاثنين (27 نيسان 2020)، اقوال ثمانية متهمين عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين فضلا عن ضبط هويات مزورة.
وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى إن تلقته (بغداد اليوم)، إن "المتهمين الثمانية اعترفوا امام القاضي المختص بتزوير مستمسكات لغرض اصدار كفالات لمتهمين بمبلغ مقداره ( مئتان وخمسون الف دينار)".
وأضاف أن "المتهمين ضبطت بحوزتهم هويات مزورة تعود الى وزارة النفط والكهرباء واخرى تعود الى امانة بغداد فيما صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 289 / 298 من قانون العقوبات العراقي وبصدد احالتهم الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحقيق الكرخ: تصديق اقوال 8 أشخاص عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحقيق الكرخ: تصديق اقوال 8 أشخاص عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).