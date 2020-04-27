تحقيق الكرخ: تصديق اقوال 8 أشخاص عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين

2020/04/27 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ ‏الاتحادية، الاثنين (27 نيسان 2020)، اقوال ثمانية متهمين عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين ‏فضلا عن ضبط هويات مزورة.‏

وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى إن تلقته (بغداد اليوم)، إن "المتهمين الثمانية اعترفوا امام القاضي المختص بتزوير مستمسكات ‏لغرض اصدار كفالات لمتهمين بمبلغ مقداره ( مئتان وخمسون الف ‏دينار)".‏

وأضاف أن "المتهمين ضبطت بحوزتهم هويات مزورة ‏تعود الى وزارة النفط والكهرباء واخرى تعود الى امانة بغداد فيما ‏صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 289 / 298 من قانون العقوبات ‏العراقي وبصدد احالتهم الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".





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