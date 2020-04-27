2020/04/27 | 09:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت الانواء الجوية العراقية تقلبات جوية وامطار مع انخفاض بدرجات الحرارة في بعض مدن العراق منتصف الاسبوع الجاري....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقلبات جوية وأمطار مع انخفاض للحرارة بهذه المناطق بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقلبات جوية وأمطار مع انخفاض للحرارة بهذه المناطق بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).