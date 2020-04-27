السفارة الايرانية في موسكو تصدر بيانا حول عودة الطلبة الايرانيين الى روسيا

2020/04/27 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت السفارة الايرانية في موسكو بيانا حول مسالة عودة الطلبة الجامعيين الايرانيين الدارسين في روسيا الى هذا البلد لمواصلة دراستهم.وقالت السفارة في بيانها، انه اثر تفشي فيروس كورونا في روسيا واعراب البعض عن القلق من احتمال انتشار الفيروس في الاقسام الداخلية للطلبة الجامعيين نصحت السفارة الايرانية الطلبة الجامعيين في بيانات سابقة بتفضيل العودة الى البلاد […]

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