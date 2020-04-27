جورج قرداحي: منعوني من دخول الكويت لوقوفي مع النظام السوري

2020/04/27 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الإعلامي اللبناني الشهير، جورج قرداحي، أن السطات الكويتية تمنعه من الدخول البلاد، نظرا لما صفه بآراء سياسية تتعلق بالأزمة السورية.وقال قرداحي في تصريحات تلفزيونية لقناة “الرأي” الكويتية، إنه تلقى دعوة منذ عام حين تفاجأ بوضع اسمه على اللائحة السوداء ولم يستطع دخول الكويت.وعبر قرداحي عن حزنه من قرار المنع قائلا، “أنا عندي […]

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