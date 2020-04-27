الكربولي مخاطباً الكاظمي: وجود فاسدين في فريقك الوزاري يبعدك عن الشعب

2020/04/27 | 10:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اتهم رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بأنه "مصرّ" على بقاء مرشحين متهمين بالفساد في كابينته الوزارية.

وكتب الكربولي على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" وتابعته "الغد برس" قائلا "ليست لنا مشكلة شخصية مع الأخ المكلف مصطفى الكاظمي، ولكن توزيع الوزارات على احزاب بزعم تمثيلها للمكونات جاء على نفس المقاسات التي انتفض من اجلها الشعب على الحكومة السابقة".

وأضاف "اخي المكلف المحترم اذا كانت معايير الاختيار تجري على وفق قاعدة النزاهة والكفاءة فسنكون اول الداعمين لك، أما الإصرار على وجود مرشحين متهمين بالفساد في فريقك الوزاري فلن يزيدك من الشعب الا بعداً".

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