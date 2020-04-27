صحة ديالى تتلف مواداً منتهية الصلاحية

2020/04/27 | 10:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن إتلاف مواد منتهية الصلاحية في بعقوبة.

وذكر إعلام الدائرة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فريقا من رقابة قطاع الرعاية الصحية الاولية في بعقوبة نفذ زيارة للمخازن التجارية الحديثة في قضاء بعقوبة، شملت جرف الملح وتم العثور على مواد منتهية الصلاحية بكمية 215 كغم مواد صلبة واتلفت بمحضر اصولي وبحضور اصحاب العلاقة".

واضاف، انه "تم توعية اصحاب المحال حول فيروس كورونا والتشديد على ضرورة ارتداء الكفوف والكمامات وعدم تواجد أكثر من 3 اشخاص في المحل حفاظا على سلامتهم من الوباء".

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