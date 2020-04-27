وزارة العمل تهدد الشركات التي قطعت رواتب العمال او سرحتهم بإجراءات قانونية

2020/04/27 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة العملِ والشؤونِ الاجتماعية، الاثنين، من انها ستتبع الاجراءات القانونية بحق بعض شركات القطاع الخاص التي قطعت رواتب عمالها او سرحتهم خلال هذه المدة.وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض في بيان تلقته وكالة صدى، ان وزارته “تلقت شكاوى عدة من عاملين في بعض القطاعات الاهلية من الذين تم قطع رواتبهم

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