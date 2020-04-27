آخر الأرقام والإحصاءات لكورونا حول العالم

2020/04/27 | 10:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بواقع نحو 74 ألف إصابة حول العالم خلال اليوم الماضي، لتصل الحصيلة إلى مليونين و972 ألف حالة.

وبذلك شهد معدل الإصابات اليومي تراجعا لليوم الثاني بعد تسجيل أكثر من 87 الف إصابة خلال يوم السبت، وأكثر من 100 ألف خلال يوم الجمعة.

وأشارت الجامعة التي تعتبر مرجعا لتتبع تفشي كورونا في العالم، إلى أن حصيلة الوفيات تجاوزت 206 آلاف و500 حالة بزيادة أكثر من 3662 حالة خلال اليوم الماضي، فيما بلغ إجمالي المتعافين نحو 866 ألف شخص.

وبحسب بيانات جونز هوبكنز، فإن الدول التي تخطت حصيلة الإصابات فيها عتبة الـ100 ألف، هي: الولايات المتحدة 965 ألفاً و910 إصابات و54 ألفاً و876 وفاة، وإسبانيا 226 ألفاً و629 إصابة و23 ألفاً و190 وفاة، وإيطاليا 197 ألفاً و675 إصابة و26 ألفاً و644 وفاة، وفرنسا 162 ألفاً و220 إصابة و22 ألفاً و856 وفاة، وألمانيا 157 ألفاً و770 إصابة و5976 وفاة، وبريطانيا 154 ألفاً و037 إصابة و20 ألفاً و732 وفاة، وتركيا 110 آلاف و130 إصابة و2805 وفاة.

وسجلت روسيا حتى يوم أمس 80 ألفاً و949 إصابة و747 وفاة.

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