الحشد والقوات الامنية يشرعان بعملية (رمضان الأولى) لتطهير صحراء الانبار الغربية

2020/04/27 | 10:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش وحرس الحدود في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، بعملية مشتركة لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية .

وقال معاون قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوات الحشد الشعبي والجيش وحرس الحدود، شرعت بعملية مشتركة لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية".

وبين ان "العملية نفذت عقب ورود معلومات تفيد بعودة نشاط الخلايا النائمة لداعش في المناطق الواقعة خلف عكاشات".

واضاف نصر الله "بتنسيق عال بين الجيش والحشد وحرس الحدود تستهدف العملية مناطق تعد رخوة امنيا حيث سيتم تأمينها"، موضحا ان "الوية 13 و17 و18 و19 التابعة لعمليات الانبار للحشد اشتركت بالعملية فضلا عن الجيش وقوات حرس الحدود، كما اشتركت المديريات الساندة التابعة لهيئة الحشد الشعبي".

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