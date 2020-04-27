هيثم الجبوري : رواتب الموظفين مؤمنة الى شهرين مقبلين وبعدها سنعاني

2020/04/27 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن سيولة رواتب الموظفين مؤمنة الى شهرين مقبلين، مؤكداً في الوقت نفسه بأن بعد الشهرين في حال استمرار انخفاض النفط سنعاني.وقال الجبوري في حديث متلفز: “إن “الوضع المالي في البلاد صعب جداً كوننا بلد يعتمد على النفط بنسبة 96 بالمئة واغلب ايراداتنا منه حيث كنا نبيع […]

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