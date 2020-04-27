2020/04/27 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط تبغ تالف وسكائر مخالفة في كمرك أم قصر الشمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 10:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط تبغ تالف وسكائر مخالفة في كمرك أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط تبغ تالف وسكائر مخالفة في كمرك أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).