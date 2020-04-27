اثبات إمكانية عيش الكائنات الحية الدقيقة على كوكبي المريخ والزهرة

2020/04/27 | 10:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجرى علماء من معهد أبحاث الفضاء الروسي بحثا في ظل ظروف خاصة تحاكي الحياة على هذه الكواكب.أثبت علماء معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتجارب أن الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تعيش على كوكب الزهرة والمريخ وفي الجليد وعلى قمر كوكب المشتري.جاء في التقرير السنوي لعام 2019 للمعهد – للتحقق مما إذا كانت الحياة […]

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