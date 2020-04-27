تفاصيل جريمة “وحشية” تهز محافظة حلب السورية

2020/04/27 | 10:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو أنه تم الكشف عن جريمة قتل في حلب ضحيتها امرأة، مبينا أنه تم العثور على جسدها في مكان ورأسها في مكان آخر، موضحاً أن المرأة تعرضت للضرب والحرق قبل أن يتم قتلها.وأضاف حجو حسبما نقلت صحيفة “الوطن” أن الطب الشرعي توصل إلى معلومات مهمة […]

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