"تحالف سني" جديد بقيادة الخنجر والنجيفي لمناهضة "الحلبوسي" .. لكم كل الوزارات ولنا الدفاع والتربية!!

2020/04/27 | 10:43 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف تحالف المدن المحررة، امس، عن تحرك سياسي سني لتشكيل تحالف مناهض لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومنع استحواذه على الوزارات، وفيما بين أن التحالف يقوده الخنجر والنجيفي، أكد ان قادة التحرك الجديد ابدوا استعدادهم للتنازل عن وزارات واخذ حقيبتي الدفاع والتربية.

وقالت وسائل اعلام مح...

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