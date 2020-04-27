مانشستر يونايتد يضحي بنجمه من اجل سانشو

2020/04/27 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يسعى نادي مانشستر يونايتد بكل قوة إلى التعاقد مع لاعب فريق بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل حتى لو أدى ذلك إلى تخليه عن نجمه بول بوجبا.وحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن “مانشستر يونايتد قد يلجأ إلى بيع واحد من لاعبيه أو أكثر لتوفير الأموال اللازمة لنقل سانشو إلى الأولد […]

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