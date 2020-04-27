النزاهة تكشف تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية نينوى

2020/04/27 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية ، تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى، مشيرة إلى ضبط كلٍّ من المدير العام للمديرية وكالة، ومديري القسم القانوني والحسابات فيها.وقالت الهيئة في بيان تلقته “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي نفذتها بموجب مذكرة قضائية […]

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