انخفاض أرباح الشركات الصناعية بالصين 34.9%

2020/04/27 | 10:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مكتب الإحصاء إن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت في آذار 34.9 بالمئة مقارنة بمستواها قبل عام إلى 370.66 مليار يوان (52.43 مليار دولار).

يأتي الانخفاض مقارنة مع تراجع بنسبة 38.3 بالمئة في شهري كانون الثاني وشباط، وهو أكبر انخفاض منذ 2010 على الأقل.

وفي الفترة من كانون الثاني إلى آذار، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 36.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 781.45 مليار يوان.

وارتفعت التزامات الشركات الصناعية 5.4 بالمئة على أساس سنوي بنهاية آذار، مقارنة مع زيادة بنسبة 5.3 بالمئة في نهاية شباط.

وتغطي بيانات الشركات الصناعية الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها 20 مليون يوان من عملياتها الأساسية.

ويعكس انخفاض الأرباح الضغط المستمر على قطاع التصنيع الصيني، الذي تضرر بشدة بفعل تباطؤ الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا وانكماش اقتصاد الصين للمرة الأولى في نحو 30 عاما في الربع الأول.

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