امانة بغداد: المباشرة بانشاء خط مجاري عملاق شرق العاصمة

2020/04/27 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن المباشرة بانشاء خط مجاري عملاق يخدم عدة مناطق شرق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "دائرة مجاري بغداد احدى ملاكات امانة بغداد باشرت بانشاء خط مجاري يخدم عددا من المناطق ابرزها منطقة الحبيبية".

واضافت ان "الخط بطول 1392 مترا وباقطار تتراوح من 500 ملم وحتى 800 ملم وباعماق تجاوزت 7 امتار تحت الارض مع انشاء 25 حوض تفتيش توزعت على امتداد الخط".





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