وزير الصحة : سنتخطي ذروة كورونا بشكل كامل في نهاية ايار المقبل

2020/04/27 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..توقع وزير الصحة جعفر علاوي، الاثنين، تخطي ذروة كورونا بشكل كامل في نهاية ايار المقبل، فيما اشار الى انه ﻣﻦ المحتمل اﻟﻌﻮدة ﻹﺟﺮاءات ﻓﺮض ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺸﺎﻣﻞ.وﻗﺎل ﻋﻼوي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ “اﻟﺼﺒﺎح”: إن “اﻟﻌﺮاق ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ دول أوروﺑﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺣﺬر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ […]

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