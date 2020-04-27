72.5 مليار دولار عائدات مبيعات صناعة البتروكيماويات الخليجية في عام واحد

2020/04/27 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بلغت عائدات مبيعات صناعة البتروكيماويات الخليجية خلال العام الماضي نحو 72.5 مليار دولار، شكلت 2 في المائة من إجمالي قيمة مبيعات الصناعة العالمية.وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”، لوسائل إعلام خليجية، إن حجم إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات في 2019 بلغ نحو 175 مليون […]

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