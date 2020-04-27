ضبط حاوية تبغ تالف في كمرك ام قصر الشمالي

2020/04/27 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاثنين، تمكن كوادرها من ضبط حاوية تحتوي على تبغ تالف بالاضافة الى كمية من السكائر المستوردة والتي وردت بدون اجازة استيراد وقالت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي الرصيف 11 بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ تمكنت من ضبط حاوية […]

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