انطلاق عملية “رمضان الأولى” للحشد والجيش لتطهير صحراء عكاشات

2020/04/27 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وحرس الحدود، اليوم الاثنين، بعملية “رمضان الأولى” لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية.وقال معاون قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وحرس الحدود، الاثنين،شرعت بعملية مشتركة لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية […]

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