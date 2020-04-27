سوريا تعلن التصدي لعدوان إسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية

2020/04/27 | 10:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري، الاثنين، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية وأسقطت غالبيتها.ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر عسكري قوله، إنه “في تمام الساعة 55ر4 من فجر اليوم أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ […]

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