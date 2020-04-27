أمانة بغداد تباشر بإنشاء خط مجارٍ عملاق شرق بغداد

2020/04/27 | 10:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد ، اليوم الاثنين، عن المباشرة بانشاء خط مجارٍ عملاق شرق بغداد.

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