القضاء الاعلى : تصديق اقوال ثمانية متهمين عن جريمة تزوير كفالات وهويات مزورة

2020/04/27 | 10:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ ‏الاتحادية اقوال ثمانية متهمين عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين ‏فضلا عن ضبط هويات مزورة.‏ وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته “المستقلة ، أن ” ‏المتهمين الثمانية اعترفوا امام القاضي المختص بتزوير مستمسكات ‏لغرض اصدار كفالات لمتهمين بمبلغ مقداره ( مئتان وخمسون الف […]

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