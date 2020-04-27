2020/04/27 | 11:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالتا وفاة وإصابة بكورونا في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 11:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالتا وفاة وإصابة بكورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالتا وفاة وإصابة بكورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).