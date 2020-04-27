كربلاء تطالب استلام محاصيل الحنطة خارج الخطة الزراعية

2020/04/27 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..طالبت محافظة كربلاء ، اليوم الاثنين ، بأستلام محاصيل الحنطة والشعير من مزارعي المحافظة خارج الخطة الزراعية.وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الاحد ، طالبنا […]

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