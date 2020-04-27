2020/04/27 | 11:05 - المصدر: سومر نيوز
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بالتزامن مع دعوات اخراج الحشد.. الكشف عن تحركات لـ”داعش” في 4 محافظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد عضو مجلس محافظة الانبار القيادي في الحشد العشائري غانم العيفان، الاثنين، عن وجود تحركات لخلايا داعش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتزامن مع دعوات اخراج الحشد.. الكشف عن تحركات لـ”داعش” في 4 محافظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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