تصديق اقوال اربعة منتسبين للشرطة متهمين بقضية تسليب

2020/04/27 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد صدقت محكمة تحقيق العمارة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية اقوال ‏اربعة منتسبين لمديرية شرطة محافظة ميسان بتهمة التسليب.وافاد بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المتهمين الاربعة قاموا بنصب نقطة تفتيش وهمية في الطريق ‏المؤدي الى محافظة البصرة ، وقاموا بسلب مبلغ قدره (مليار وستمائة وخمسون مليون) دينار ‏عراقي من […]

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