تسجيل حالة وفاة وإصابة واحدة بفيروس كورونا في النجف

2020/04/27 | 11:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفلق نيوز/ أعلنت دائرة صحة النجف، يوم الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.وقال مدير عام صحة النجف الاشرف رضوان الكندي في بيان مقتضب، ورد لـشفق نيوز، إن "الموقف لفايروس كورونا لهذا اليوم الاثنين سجل حالة إصابة واحدة، وحالة وفاة وحالة شفاء".يشار إلى أن محافظة النجف لم تسجل خلال اليومين الماضيين أية حالة إصابة جديدة بالفيروس.وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت أمس الأحد أن مختبرات الوزارة سجلت (٥٧) إصابة في العراق وحالة وفاة واحدة، إضافة إلى 39 حالة شفاء لترتفع حالات الإصابات الى 1820، منها 87 حالة وفاة، و1263 حالة شفاء وذلك بعد فحص (٧١٤٧١) حالة منذ بداية تسجيل المرض في العراق

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