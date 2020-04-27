غلق مجمع سكني في اربيل بعد تشخيص إصابة بكورونا

2020/04/27 | 11:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت صحة اربيل ، غلق مجمع سكني بعد تشخيص إصابة بفيروس كورونا.وقال الدكتور بژار موسى المتحدث باسم صحة اربيل لشفق نيوز، "سنجتمع اليوم لنقرر كيف نتصرف مع مجمع "ئةندزياران" في كسنزان بعد ظهور حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا".واضاف، "حاليا تم حجر سكان المجمع، بانتظار نتائج الاجتماع".

وسجل اقليم كوردستان إصابة (٣٤٧) حالة بفيروس كورونا، منها اربع وفيات، و320 حالة تعافي.

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