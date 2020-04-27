مقتل وجرح 7 أشخاص بقصف اسرائيلي في ريف دمشق

2020/04/27 | 11:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل ثلاثة أشخاص وجرح 4 آخرون بينهم طفل، نتيجة سقوط صواريخ إسرائيلية على منازل في ريف العاصمة السورية دمشق.وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن "الصواريخ سقطت في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق".وكان مصدر عسكري ذكر "أنه في تمام الساعة 55ر4 من فجر اليوم الاثنين أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية".وأضاف "أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت غالبيتها".

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