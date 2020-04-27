بينها ’’الحظر المناطقي’’.. عضو بخلية أزمة بغداد يكشف عن 3 خيارات تدرسها الخلية بشأن حظر التجوال

2020/04/27 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف عضو خلية أزمة مواجهة جائحة كورونا في بغداد، عباس الحسيني، الاثنين (27 نيسان 2020)، عن 3 خيارات تدرسها الخلية بشأن حظر التجوال بينها ’’الحظر المناطقي’’.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية الازمة وبعد التذبذب الذي حصل في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي، تدرس 3 خيارات يمكن اتخاذها في الايام المقبلة للسيطرة على فيروس كورونا".

وأوضح، أن "الخيارات الثلاثة المطروحة، هي حظر التجوال الشامل، أو زيادة عدد ايام الحظر الكلي، أي تكون أكثر من يومي الجمعة والسبت، او اعتماد الحظر المناطقي".

وكان الحسيني قد دعا، الأحد (26 نيسان 2020)، إلى فرض الحظر الشامل في البلاد، ولمدة 3 أسابيع من أجل القضاء على فيروس كورونا.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق ما يزال في دائرة الخطر الوبائي، واي تهاون وتراخي مع الفيروس سيصيب اعداد كبيرة من المجتمع العراقي"، لافتا إلى ان "رفع حظر التجوال الكلي وعدم التزام المواطنين بضوابط الحظر الجزئي وارتدائهم الكمامات والقفازات تسبب بازدياد اعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد".

واضاف أن "إعادة حظر التجوال الشامل ومنع الحركة بين المحافظات عبر تعزيز السيطرات الامنية سيقضي على الفيروس بعد 3 اسابيع رسميا".

واشار إلى "صعوبة اغلاق المناطق التي يتم تسجيل اصابات فيها بسبب ممارسة باقي المناطق حياتهم بصورة طبيعية ونحن نريد معاملة الجميع بصورة واحدة".

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية

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