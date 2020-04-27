تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب كورونا في النجف وحالتي إصابة وشفاء

2020/04/27 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الإثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في النجف وحالتي إصابة وشفاء...





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