أسعار النفط تواصل تراجعها وخام برنت يسجل 20 دولاراً للبرميل

2020/04/27 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجل سعر برميل النفط الأمريكي، الاثنين (27 نيسان 2020)، انخفاضاً بنسبة 9% في الأسواق الآسيوية، على...





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