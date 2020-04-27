2020/04/27 | 11:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاحد، أن حزبه لن يسمح بتفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمفاوضات مع بغداد تحت اسم المكون الكردي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يرفض تفرد حزب بارزاني بالقرار الكردي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يرفض تفرد حزب بارزاني بالقرار الكردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).