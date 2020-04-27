2020/04/27 | 11:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول بمنظمة التنمية التجارية الايرانية أن صادرات السلع للعراق سجلت 8.9 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار2020 بنمو سعري 0.7 بالم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات ايران السنوية للعراق تسجل 8.9 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادرات ايران السنوية للعراق تسجل 8.9 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).