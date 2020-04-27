بالصور | أربيل تتنفس الصعداء غداة تراجع إصابات الجائحة

2020/04/27 | 11:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل تستعيد عافيتها رويداً رويداً - صورة: كوردستان 24

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