تعافي 320 مصاباً بالجائحة منذ تفشيها في إقليم كوردستان

2020/04/27 | 11:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتبق في المستشفيات سوى 23 مصاباً ما زالوا يتلقون الرعاية المناسبة - صورة: كوردستان 24

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