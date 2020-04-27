قصف إسرائيلي جديد على محيط دمشق… من المستهدف؟

2020/04/27 | 11:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت إسرائيل فجر اليوم الإثنين، على استهداف مواقع عسكرية في محيط العاصمة #دمشق، عبر صواريخ بعيدة أطلقتها طائراتها من خارج الحدود السورية.ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن مصدر عسكري، إن الاستهداف الصاروخي جرى في تمام…

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