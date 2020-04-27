2020/04/27 | 11:08 - المصدر: السومرية نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح للكاظمي: تعامل بالمسطرة مع المرشحين وإلا سنرد باسلوب السنة والكرد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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