العراق في مواجهة وحوش السلطة والمال.. خيرالله خيرالله

2020/04/27 | 11:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: خيرالله خيرالله لم يعد سرّا أن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي المكلّف، يواجه صعوبة في تشكيل حكومة تكون في مستوى المرحلة التي يمرّ فيها العراق والمنطقة والعالم كلّه.هناك أحزاب عراقية تريد تناتش ما بقي من العراق رافضة أن تأخذ علما بأنّ البلد الغني جفّ ضرعه بعد عملية نهب منظّمة منذ العام 2003، سبقتها […]

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