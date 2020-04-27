الولايات المتحدة تضيف اعراضا جديدة للعدوى بفايروس كورونا

2020/04/27 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وسعت السلطات الصحية الأمريكية قائمة الأعراض المرجحة لعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، وأدرجت فيها 6 أعراض جديدة.وشملت قائمة أعراض العدوى، والتي وضعتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ، 3 أعراض هي درجة الحرارة المترفة للجسد والسعال وصعوبة التنفس، قبل أن يتم توسيع هذا العدد اليوم.وأضافت المراكز الأمريكية على قائمة أعراض […]

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