مجلس الأمن يعتزم اتخاذ «قرار سياسي» على ضوء «كورونا»

2020/04/27 | 11:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيمن المنتظر أن يتبنى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، أول مشروع قرار بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد في العالم.ويدعو مشروع القرار الحالي، المقترح من كل تونس وفرنسا بشكل مشترك، إلى «تعزيز التنسيق بين الدول كافة» و»وقف الأعمال العدائية» وإلى هدنة «إنسانية» في الدول التي تشهد نزاعات.ويهدف مشروع القرار إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد كبير من وكالات الأمم المتحدة التي تكافح لاحتواء العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة للفيروس، بحسب ما ذكرت فرانس برس.ومع ذلك، فإنه من المرجح أن يخضع النص المشترك لتعديلات عدة قبل طرحه للتصويت في موعد لم يُحسم حتى الآن.ويأتي هذا التطور بعد أكثر من شهر من الانقسامات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا حول «أزمة فيروس كورونا الجديد» العالمية، ووسط دعوات إلى تكثيف التعاون الدولي.وكان أحد سفراء، الذي لم تكشف «فرانس برس» عن هويته بطلب منه، قد عبّر عن «نفاد صبره» حيال أعلى هيئة في الأمم المتحدة بسبب صمتها المحرج في مواجهة أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية.

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